Он призвал правительство Мьянмы завершить "жестокую военную операцию" в районе проживания рохинджа, привлечь к ответственности виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию этого этнического меньшинства.
Ситуация на севере Ракхайна обострилась после того, как в ночь на 25 августа полторы сотни повстанцев-рохинджа атаковали десятки полицейских постов и армейскую базу. Армия утверждает, что действовала в ответ на нападения боевиков.
По свидетельствам очевидцев, военные Мьянмы нападали на мирных жителей, сжигали их дома и выгоняли людей из Ракхайна.
10 сентября вступило в силу перемирие, которое накануне в одностороннем порядке сроком на один месяц объявили повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы.
В заявлении "Армии спасения рохинджа Аракана" (ARSA) говорится, что прекращение боевых действий должно обеспечить возможность для предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, "вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности". ARSA призвала армию Мьянмы последовать их примеру.
Между тем, по данным ООН, только за последние две недели в соседний Бангладеш бежали 290 тысяч представителей народности рохинджа. Два лагеря для беженцев в расположенном близ границы с Мьянмой городе Кокс-Базар переполнены, большинство прибывших страдают от голода и жажды.
Египет объявил о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией (1)
Власти Египта заявили о готовности к возобновлению...
В Швейцарии столкнулись два поезда: десятки пострадавших
В Швейцарии на станции столкнулись два поезда. В...
Зачем Украина вводит новые правила пересечения ее границ иностранцами (1)
С 1 января 2018 года иностранцы и лица без гражданства...
В Турции задержана еще одна супружеская пара из Германии
В Турции задержаны еще два гражданина Германии,...
В ООН сравнили операцию против рохинджа в Мьянме с этнической чисткой
Организация Объединенных Наций резко осудила действия...
TOP новостей
Министр обороны: 15-летние девушки могут готовиться к службе в армии (174)
В 2015 г. Литва вернула обязательный призыв в армию и на...
Когда минималка в Литве может достигнуть 450 евро (44)
Если минимальную зарплату с 2018 года поднимут до 400 евро,...
У России может появиться новое поле для энергетического шантажа Литвы (127)
Пока страны Балтии не могут договориться о наилучшем...
Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса" (21)
11 сентября "Литовская железная дорога" проводит...