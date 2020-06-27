На этих кадрах женщина в красном платье и мужчина совершенно очевидно занимаются сексом на заднем сидении белого полноприводного автомобиля с маркировкой ООН. 18-секундное видео было опубликовано в "Твиттере" в пятницу и получило широкое распространение в соцсетях.
По-видимому, оно было снято на главной набережной Тель-Авива. На переднем сидении джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно, когда машина исчезает из кадра.
В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к установлению личностей тех, кто изображен на видео. Предполагается, что это сотрудники миротворческой организации в Израиле, сообщили в ООН.
Что сказали в ООН
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным". Это "идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что мы боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН", заявил он Би-би-си.
Отвечая на вопрос, мог ли это быть секс за деньги, Дюжаррик сказал, что это является предметом расследования.
ООН проводит строгую политику против сексуальных нарушений со стороны своих сотрудников.
"Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что видно на этом видео", - добавил Дюжаррик. Расследование, по его словам, "продвигается очень быстро".
Дюжаррик предположил, что на видео могли быть сняты сотрудники Организации по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает в регионе с 1948 года.
Хизер Барр, соруководитель отдела по правам женщин Human Rights Watch, сказала, что "не удивлена" видео из Израиля. "Хорошо, что они расследуют это", добавила Барр, однако, по ее мнению, у ООН больше проблем, чем это одно видео.
"Это проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилия со стороны сотрудников ООН", - сказала она.
Сообщалось, что в отношении сотрудников Организации Объединенных Наций в 2019 году было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии. Из этих утверждений 16 были подтверждены, 15 признаны необоснованными, остальные еще расследуются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты (44)
В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы...
Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся (27)
В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в...
Читательница портала заметила, что цена на товар со скидкой не изменилась (21)
Читательница портала Delfi поделилась фотографиями из эл....
В Литве подтвердили 5 новых случаев коронавируса (8)
По данным Национального центра общественного...
Кристина Бразаускене уверяет, что на церемонию на кладбище по случаю годовщины смерти супруга ее не приглашали (10)
26 июня на Антакальнисском кладбище почтили память...