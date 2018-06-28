В ООН раскритиковали ЕС из-за драмы вокруг судна с беженцами

Эксперты отметили, что из-за паралича политической воли Евросоюза страдают невинные. В международных организациях потребовали от глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки выработать на саммите в Брюсселе 28-29 июня решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Вечером 27 июня Мальта все-таки приняла Lifeline, на борту которого находились около 230 мигрантов. Активисты из Дрездена спасли беженцев в международных водах Средиземного моря 21 июня.