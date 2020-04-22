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Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала ежегодный доклад, в котором предупредила о возможности "библейского" голода из-за эпидемии. По данным ООН, количество нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 265 миллионов человек.
В ООН предупредили о предстоящем голоде "библейских масштабов" из-за коронавируса
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"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев", - сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, слова которого приводятся на новостном сайте ООН.

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Бизли назвал пандемию коронавируса "худшим гуманитарным кризисом со времен Второй Мировой войны". По его словам, без помощи ВПП "ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев". Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии коронавируса.

Сообщается, что страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится $350 млн, говорится в "Докладе о продовольственных кризисах", представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В 10 из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти. В зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити. ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.

По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран. Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке. 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 млн - жители Латинской Америки и Карибского бассейна. У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

В начале апреля в ООН сообщили, что из-за коронавируса 8,3 млн человек в арабском регионе окажутся за чертой бедности, а число тех, кто недополучает продовольствие, вырастет на 2 млн. При этом уже сейчас в арабских странах более 101 млн человек находятся на грани нищеты, а 52 млн - недоедают.

В августе прошлого года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала доклад, согласно которому в связи с ускорением изменения климата на планете все больше жителей Земли будут голодать. В центре внимания группы ученых оказалось взаимное негативное влияние изменения климата на почвы и леса, которые под этим воздействием, в свою очередь, сами вызывают климатические изменения.

По оценкам специалистов, в случае повышения средней глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию плодородные земли превратятся в пустыни, произойдет разрушение построенной в районе вечной мерзлоты инфраструктуры, а засухи и экстремальные погодные явления начнут угрожать выращиванию и производству продуктов питания. Это значение в 2 градуса по Цельсию является максимальным, прописанным в соглашении участников климатического саммита в Париже.

Почва и леса выполняют функцию поглотителей углекислого газа и препятствуют увеличению выбросов CО2 в атмосферу, но неумелое управление ресурсами изменило ситуацию с точностью до наоборот, в результате чего эти территории становятся основными факторами, вызывающими изменение климата.

Около 70% суши, не занятой льдами, уже используется для выращивания продуктов питания, производства одежды и топлива, а также для проживания и прочих потребностей человека. Все это приводит к выбросу в атмосферу до четверти всех парниковых газов - прежде всего из-за расчистки земель для целей животноводства и выращивания зерновых культур. В целом, на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете.

При этом часто игнорируют тот факт, что такие экосистемы как луга или саванны являются ключевыми для стабильного климата. Эти обширные территории, которые обычно лишены деревьев и кустарников, выполняют функции поглотителей углекислого газа. Кроме того, они позволяют проводить выпас крупного скота без уничтожения лесов. Но тенденция к превращению этих территорий в посевные площади для зерновых приводит к масштабному росту выброса углекислого газа в атмосферу.

Новый доклад ученых поясняет, каким образом имеющаяся сейчас модель производства продуктов питания усиливает изменение климата - и в то же время является жертвой этих изменений. Так, ожидается сокращение урожая зерновых культур и соответствующий рост цен на эти культуры. Только в США в случае, если выброс в атмосферу парниковых газов продолжит расти прежними темпами, в течение ближайших 60 лет климатические изменения могут снизить производство зерновых культур и соевых бобов на 80%.

Кроме того, повышенное содержание в атмосфере CO2 негативно влияет на качество продуктов питания, уменьшая их питательную ценность. Уже сейчас, по подсчетам ученых, 821 млн человек на планете страдают от голода, а 1,5 млрд не получают с пищей необходимые человеку микроэлементы вроде железа или цинка. В числе необходимых мер - оптимизация в цепочке выращивания и производства продуктов питания и реабилитация более 2 млрд гектаров почв, подвергшихся деградации, а также отказ от выращивания монокультур на больших территориях.

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NEWSru.com
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