В ООН предупредили о предстоящем голоде "библейских масштабов" из-за коронавируса

"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев", - сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, слова которого приводятся на новостном сайте ООН.

Бизли назвал пандемию коронавируса "худшим гуманитарным кризисом со времен Второй Мировой войны". По его словам, без помощи ВПП "ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев". Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии коронавируса.

Сообщается, что страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится $350 млн, говорится в "Докладе о продовольственных кризисах", представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В 10 из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти. В зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити. ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.

По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран. Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке. 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 млн - жители Латинской Америки и Карибского бассейна. У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

В начале апреля в ООН сообщили, что из-за коронавируса 8,3 млн человек в арабском регионе окажутся за чертой бедности, а число тех, кто недополучает продовольствие, вырастет на 2 млн. При этом уже сейчас в арабских странах более 101 млн человек находятся на грани нищеты, а 52 млн - недоедают.

В августе прошлого года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала доклад, согласно которому в связи с ускорением изменения климата на планете все больше жителей Земли будут голодать. В центре внимания группы ученых оказалось взаимное негативное влияние изменения климата на почвы и леса, которые под этим воздействием, в свою очередь, сами вызывают климатические изменения.

По оценкам специалистов, в случае повышения средней глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию плодородные земли превратятся в пустыни, произойдет разрушение построенной в районе вечной мерзлоты инфраструктуры, а засухи и экстремальные погодные явления начнут угрожать выращиванию и производству продуктов питания. Это значение в 2 градуса по Цельсию является максимальным, прописанным в соглашении участников климатического саммита в Париже.

Почва и леса выполняют функцию поглотителей углекислого газа и препятствуют увеличению выбросов CО2 в атмосферу, но неумелое управление ресурсами изменило ситуацию с точностью до наоборот, в результате чего эти территории становятся основными факторами, вызывающими изменение климата.

Около 70% суши, не занятой льдами, уже используется для выращивания продуктов питания, производства одежды и топлива, а также для проживания и прочих потребностей человека. Все это приводит к выбросу в атмосферу до четверти всех парниковых газов - прежде всего из-за расчистки земель для целей животноводства и выращивания зерновых культур. В целом, на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете.

При этом часто игнорируют тот факт, что такие экосистемы как луга или саванны являются ключевыми для стабильного климата. Эти обширные территории, которые обычно лишены деревьев и кустарников, выполняют функции поглотителей углекислого газа. Кроме того, они позволяют проводить выпас крупного скота без уничтожения лесов. Но тенденция к превращению этих территорий в посевные площади для зерновых приводит к масштабному росту выброса углекислого газа в атмосферу.

Новый доклад ученых поясняет, каким образом имеющаяся сейчас модель производства продуктов питания усиливает изменение климата - и в то же время является жертвой этих изменений. Так, ожидается сокращение урожая зерновых культур и соответствующий рост цен на эти культуры. Только в США в случае, если выброс в атмосферу парниковых газов продолжит расти прежними темпами, в течение ближайших 60 лет климатические изменения могут снизить производство зерновых культур и соевых бобов на 80%.

Кроме того, повышенное содержание в атмосфере CO2 негативно влияет на качество продуктов питания, уменьшая их питательную ценность. Уже сейчас, по подсчетам ученых, 821 млн человек на планете страдают от голода, а 1,5 млрд не получают с пищей необходимые человеку микроэлементы вроде железа или цинка. В числе необходимых мер - оптимизация в цепочке выращивания и производства продуктов питания и реабилитация более 2 млрд гектаров почв, подвергшихся деградации, а также отказ от выращивания монокультур на больших территориях.