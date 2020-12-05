В 2021 году в связи с последствиями пандемии миру может грозить самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис. Такой прогноз озвучил в пятницу, 4 декабря, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Он выступил на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, - совместно с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - заявил Бизли, добавив, что десятки стран поставлены перед непосредственной угрозой голода.
"В следующем году мы не сможем профинансировать все… поэтому нам придется расставлять приоритеты", - отметил глава Всемирной продовольственной программы. Он также призвал к тому, чтобы богатые страны не подавляли бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.
Глава ВОЗ: речь идет о глобальном кризисе
Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь призвал перечислить еще 4,3 млрд долларов (3,5 млрд евро) на глобальную программу, предполагающую справедливое распределение вакцин. "Речь идет о глобальном кризисе, и решения для его урегулирования на справедливой основе должны быть доступны всем", - подчеркнул глава ВОЗ.
Ранее на этой неделе эксперты ООН сообщили, что в условиях пандемии в наступающем году экстренная гуманитарная помощь может потребоваться в общей сложности 235 млн человек. Число нуждающихся в ней увеличилось на рекордные 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, говорилось в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов - "Глобальный гуманитарный обзор 2021 года". Для оказания поддержки в фонды помощи ООН необходимо привлечь дополнительно 35 млрд долларов (свыше 28 млрд евро), считают эксперты.
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