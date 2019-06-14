Один из них, Front Altair, был нанят для перевозки тайваньской нефтяной компанией CPC Corp, но шел под флагом Норвегии. По данным норвежских властей, на его борту произошло три взрыва, когда судно перевозило 75 тыс. тонн нефтепродуктов. На борту судна были 23 моряка, в том числе 11 граждан России и один гражданин Грузии, все они были спасены.
Второй танкер назывался Kokuka Courageous, на его борту был 21 член экипажа. Судно принадлежало зарегистрированной в Панаме компании из Японии, представитель компании заявил, что его дважды обстреляли, но кто и какими снарядами – пока неизвестно.
Нападение произошло, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива, власти Ирана сообщили о спасении 44 человек с двух судов. Что произошло с танкерами – до сих пор неясно. Иранское новостное агенство сообщило, что судно затонуло, но его норвежский владелец заявил, что оно на плаву. Владельцы одного из атакованных кораблей предполагают, что в него попала торпеда, по другой версии, причиной взрыва стала магнитная мина.
Власти Норвегии после инцидента выпустили заявление, в котором рекомендовали судовладельцам держаться подальше от территориальных вод Ирана.
Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера – танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии: это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.
Ответственность за то нападение до сих пор никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвиняли в нем Иран, но иранские власти отрицали, что причастны к этому.
США: ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе несет Иран. Тегеран это отрицает
Ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на встрече с журналистами госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты пришли к такому выводу на основе разведданых о типе используемого оружия.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен в сложившейся ситуации оказывать на Иран экономическое и дипломатическое давление. При этом США не исключают защиты с применением силы.
По словам Помпео, Соединенные Штаты созвали Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента в Оманском заливе.
Министр иностранных дел Ирана написал в твиттере, что у США нет "ни кусочка фактических или косвенных доказательств" причастности страны к случившемуся.
Ранее, 11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из Объединённых Арабских Эмиратов – подверглись нападению в Оманском заливе и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции.
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