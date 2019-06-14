В Оманском заливе утром 13 июня были атакованы неизвестными два нефтяных танкера.
Omano sąsiauryje užpulti du tanklaiviai
© AFP / Scanpix

Один из них, Front Altair, был нанят для перевозки тайваньской нефтяной компанией CPC Corp, но ​шел под флагом Норвегии. По данным норвежских властей, на его борту произошло три взрыва, когда судно перевозило 75 тыс. тонн нефтепродуктов. ​На борту судна были 23 моряка, в том числе 11 граждан России и один гражданин Грузии, все они были спасены.

Второй танкер назывался Kokuka Courageous, на его борту был 21 член экипажа. Судно принадлежало зарегистрированной в Панаме компании из Японии, представитель компании заявил, что его дважды обстреляли, но кто и какими снарядами – пока неизвестно.

Статьи по теме:
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью  (69)
Трамп предупредил Иран, Тегеран заявил, что готов к сопротивлению  (2)

Нападение произошло, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива, власти Ирана сообщили о спасении 44 человек с двух судов. Что произошло с танкерами – до сих пор неясно. Иранское новостное агенство сообщило, что судно затонуло, но его норвежский владелец заявил, что оно на плаву. Владельцы одного из атакованных кораблей предполагают, что в него попала торпеда, по другой версии, причиной взрыва стала магнитная мина.

Власти Норвегии после инцидента выпустили заявление, в котором рекомендовали судовладельцам держаться подальше от территориальных вод Ирана.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера – танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер из Норвегии: это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.

Ответственность за то нападение до сих пор никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвиняли в нем Иран, но иранские власти отрицали, что причастны к этому.

США: ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе несет Иран. Тегеран это отрицает

Ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет Иран, заявил на встрече с журналистами госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты пришли к такому выводу на основе разведданых о типе используемого оружия.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен в сложившейся ситуации оказывать на Иран экономическое и дипломатическое давление. При этом США не исключают защиты с применением силы.

По словам Помпео, Соединенные Штаты созвали Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента в Оманском заливе.

Министр иностранных дел Ирана написал в твиттере, что у США нет "ни кусочка фактических или косвенных доказательств" причастности страны к случившемуся.

Ранее, 11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из Объединённых Арабских Эмиратов – подверглись нападению в Оманском заливе и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

В Саудовской Аравии дроны атаковали нефтяные станции (18)

В Эр-Рияде назвали случившееся нападением на...

США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы (14)

Под санкции США за перевозку венесуэльской нефти...

В мире

В Оманском заливе атакованы два танкера с нефтью (5)

В Оманском заливе утром 13 июня были атакованы...

На Кипре найдено тело седьмой жертвы серийного убийцы (2)

35-летний кипрский военнослужащий уже сознался в...

США решили отложить санкции против Huawei на больший срок (3)

Административно-бюджетное управление Белого дома...

Американка заставила весь мир гадать над тайной "эльфа Добби" у ее дома (ВИДЕО)

"Добби свободен?" - этим вопросом задались миллионы...

Почему на востоке Германии выступают за отмену санкций против России

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену...

TOP новостей

Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (41)

Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...

Сильные ливни и град прошли почти по всей Литве (2)

13 июня вечером пожарные-спасатели реагировали на...

В Литву четвертый месяц подряд приезжает больше людей, чем уезжает (1)

В Литве четвертый месяц подряд фиксируются...

В Литве отмечается День траура и надежды

В Литве в пятницу отмечается День траура и надежды,...

СМИ: Utenos trikotazas ищет швей во Вьетнаме и в Индии

Компания по производству текстильных изделий Utenos...