На севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на так называемого вице-премьера "правительства" Крыма Игоря Михайличенко.
mtot.gov.ua nuotr.

"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, который имеет желтоватый оттенок", - заявил Михайличенко.

Он добавил, что в Армянск экстренно отправили группу экологов и сотрудников "прокуратуры".

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"Осуществлен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Происхождение вещества пока не определено. Ждем результатов исследований", - отметил Михайличенко.

Он отметил, что после результатов исследований "можно будет говорить" о происхождении вещества.

Украинская правда
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