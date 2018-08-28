"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, который имеет желтоватый оттенок", - заявил Михайличенко.

Он добавил, что в Армянск экстренно отправили группу экологов и сотрудников "прокуратуры".

"Осуществлен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Происхождение вещества пока не определено. Ждем результатов исследований", - отметил Михайличенко.

Он отметил, что после результатов исследований "можно будет говорить" о происхождении вещества.