"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, который имеет желтоватый оттенок", - заявил Михайличенко.
Он добавил, что в Армянск экстренно отправили группу экологов и сотрудников "прокуратуры".
"Осуществлен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Происхождение вещества пока не определено. Ждем результатов исследований", - отметил Михайличенко.
Он отметил, что после результатов исследований "можно будет говорить" о происхождении вещества.
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