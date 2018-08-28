"По официальным данным так называемого министерства образования, науки и молодежи Крыма, в 2017/2018 годах функционирует семь муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, четыре - с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, которые изменили статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные учреждения, то есть без определения языка обучения", - сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
В то же время активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин заявил, что ситуация с изучением украинского языка еще хуже.
"Из семи украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов - с русским языком обучения. Яркий пример - это украинская гимназия в Симферополе", - отметил Кузьмин.
Статья 10 была принята на полуострове после его оккупации "Конституции Республики Крым" и предоставляет статус государственных крымскотатарскому, украинскому и русскому языкам.
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