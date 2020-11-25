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Автомобиль с антиглобалистскими лозунгами врезался в забор перед Ведомством федерального канцлера в Берлине.
Angela Merkel
Angela Merkel
© Zuma Press / Scanpix

В ограду Ведомства федерального канцлера в центре Берлина врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверцах. В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, поврежден металлический забор.

Сообщений о жертвах не поступало. Полиция задержала водителя автомобиля. В настоящее время выясняется, был ли инцидент совершен преднамеренно, сообщила представитель полиции агентству AFP.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на котором предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса.

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Deutsche Welle
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