Отмечается, что в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти.
Партию нефти закупила ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.
"Новому грузопотоку из США будет предоставлено качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - подчеркнул Нначальник Одесского порта Игорь Ткачук.
В администрации Одесского морского порта также заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.
Глава МВД Германии призвал Италию открыть порты для судов с беженцами
Хорст Зеехофер в письме к Маттео Сальвини призвал того...
Около миллиона европейцев вышли на гей-прайды
50 лет назад в Нью-Йорке ЛГБТ-активисты впервые оказали...
Лондон выделит миллионы на поддержку СМИ в Восточной Европе
МИД Великобритании выделит 18 млн фунтов стерлингов...
Миллиардер из США задержан по обвинению в склонении детей к проституции
Финансист Джеффри Эпштейн задержан федеральной...
Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "Бук" (302)
Журналисты нашли архивное видео, на котором боевик "ДНР"...
TOP новостей
Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (65)
В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...
У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (53)
Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...
Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)
Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...
Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (3)
Служба охраны государственной границы Литвы для...