Отмечается, что в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти.
Партию нефти закупила ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.
"Новому грузопотоку из США будет предоставлено качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", - подчеркнул Нначальник Одесского порта Игорь Ткачук.
В администрации Одесского морского порта также заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.
Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "Бук" (13)
Журналисты нашли архивное видео, на котором боевик "ДНР"...
В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США (7)
В субботу, 6 июля, в Одессу доставили партию нефти из США...
Иран снял с себя обязательства по ядерной сделке
Иран больше не будет придерживаться ограничений по...
Невиданная жара на Аляске: леса горят, птицы гибнут, люди раздеваются (3)
Приполярная Аляска пережила на этой неделе самый...
В Алма-Ате и Нур-Султане задержаны сотни участников акций протеста
В крупнейших городах Казахстана проходят...
TOP новостей
У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (29)
Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...
Результаты пенсионной реформы в Литве: десятки тысяч людей остановили участие, больше миллиона участвуют в накоплении (137)
4 июля были представлены результаты пенсионной реформы...
Литовцы всего мира исполнили "Национальную песнь" (178)
6 июля, в День коронации Миндаугаса, в 21 ч. по литовскому...
Сильный ветер принесет перемены: прогнозируют ветер и град (3)
В воскресенье над Литвой пройдет еще один активный...