В одесской колонии произошел бунт и пожар. Есть пострадавшие

Как пишет местная газета "Думская", 27 мая внутри колонии №51 забаррикадировались около ста человек. Спецназ начал штурм колонии, при этом, по сообщениям заключенных, беспорядки подавляются "крайне жестоко". К месту происшествия стянули подразделения полиции и Нацгвардии. Кроме того, на территории колонии возник пожар.

В управлении Нацполиции Одесской области сообщили РИА Новости, что пока не могут подтвердить информацию о массовом побеге, данные об убийствах также не подтвердились. Ведомству также известно, что на территории учреждения горит автомобиль.

Советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк опроверг РИА "Новости" информацию о массовом побеге и убийствах в колонии. По предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь.

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины Наталья Билак заявила, что беспорядки ("акты неповиновения") вспыхнули во время "планового обыска".

Беспорядки вызревали всю последнюю неделю, сообщил "Думской" источник в правоохранительных органах Украины.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", — отметил собеседник.

Как уточнили в пресс-центре ГУНП, в ходе беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, но погибших нет. Сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Информация о массовом побеге заключенных не соответствует действительности: спецназ задержал возле учреждения "группу поддержки" от одесского уголовного авторитета.

Примерно 30 заключенных забаррикадировалась и просит их не бить. С ними ведутся переговоры.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что заключенные взяли в заложники шестерых сотрудников колонии.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены", — написала она. По ее данным, из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. "Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора", — говорится в сообщении.