Оба корабля НАТО входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море.
29 марта группа вошла в черноморский регион, ведомая флагманом – голландским фрегатом F805 Eversten. Здесь к группе присоединился турецкий фрегат TCG Gelibolu F493. В Одессу, однако, заглянули только два корабля.
Отмечается, что "Санта Мария" и "Торонто" пробудут у нас до позднего вечера 3 апреля. В понедельник они будут открыты для посещения – канадский с 13 до 17, а испанский с 16 до 19 часов.
После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.
"Санта-Мария" является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Он построен компанией Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry, отмечает издание.
Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации.
Длина корабля 139, ширина 14,3, осадка 8,6 метров. Водоизмещение около 4000 тонн.
Две газовые турбины суммарной мощностью 41 тысяч л.с. разгоняют его до 30 узлов. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.
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