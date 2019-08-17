"17 августа в 1:34 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1а в гостинице "Токио Стар" возник пожар. В 4:32 пожар ликвидирован на площади 1000 кв. На пожаре погибло 8 и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ДСНС)", - говорится в сообщении.

Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Одесской области. К тушению привлекалось 65 сотрудников службы и 13 ед. техники.

По факту пожара в одесской гостинице "Токио-Стар", где погибли 8 человек, начато уголовное производство.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции Одесской области.

О возможных причинах пожара в полиции не сообщают. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейчас устанавливают анкетные данные погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", – написал Зеленский в Facebook.

Зеленский отметил, что восемь человеческих жизней забрала не война или обстрелы, а "преступная халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности".

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полиции и одесситу, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.

"Первая версия – это возможный факт убийства, затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня жителями отеля", – сказал во время брифинга начальник Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Бех рассказал, что трех погибших людей нашли в номерах, четырех – в коридоре, еще один человек умер в карете скорой помощи.

Все они, по предварительным данным, погибли от отравления угарным азом.

Пока неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.