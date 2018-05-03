В ходе акции между представителями националистических организаций, выкрикивавшими лозунг "Слава Украине", и активистами, пришедшими почтить память погибших, неоднократно возникали словесные перепалки. Безопасность в ходе массовой акции обеспечивали около 2000 силовиков — полицейских, бойцов Нацгвардии Украины и сотрудников СБУ.
В четвертую годовщину трагических событий в Одессе вокруг Куликова поля и Соборной площади ограничено движение общественного и личного транспорта.
Корреспондент портала "Страна.ua" сообщил о том, что несмотря на кордоны, которые охраняли территорию Соборной площади и Куликова поля, одного из сторонников "Антимайдана" избили оппоненты.
Пострадавшим оказался Михаил Ильин, на которого радикалы напали на Привокзальной площади. По его словам, он нес цветы на Куликово поле. В одном из нападавших Ильин опознал главу радикальной группировки "Уличный фронт" Демьяна Ганула. Последний в разговоре с журналистам уклончиво ответил о своей причастности к нападению: "Ильина покарал бог".
2 мая 2014 года в Одессе произошли ожесточенные столкновения между пророссийскими митингующими и сторонниками единой Украины. В ходе столкновений применялось оружие, на улицах города погибли несколько человек. После этого "коктейлями Молотова" был подожжен Дом профсоюзов, где укрылись пророссийские активисты. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Самая распространенная причина смерти — отравление неидентифицированным газом.
В тот день вооруженные сепаратисты при попустительстве милиции атаковали проукраинский митинг в Одессе. Им дали отпор футбольные болельщики "Черноморца" и "Металлиста", в центре города произошли масштабные столкновения — в них участвовали сотни людей с обеих сторон. На площади Куликово поле был разгромлен палаточный лагерь сепаратистов, а находящееся на площади здание Дома профсоюзов сгорело.
В МВД Украины отчитались о завершении расследования дела о событиях в Одессе в конце сентября 2014 года. Тогда советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что подозреваемыми проходят 24 человека, еще девять, в том числе организаторы и активные участники беспорядков, находятся в розыске.
По мнению специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней Кристофа Хайнса, большая часть доказательств по делу о беспорядках в Одессе была уничтожена. По его словам, украинским властям нужно ускорить поиск преступников, похожее мнение ранее выразили в МИД РФ.
В судебном расследовании на сегодняшний день находится минимум четыре уголовных производства в отношении подозреваемых в совершении преступлений 2 мая 2014 года в Одессе. Наиболее резонансное — дело по преступлениям, совершенным на Греческой площади в Одессе, где произошли первые столкновения проукраинских и пророссийских активистов.
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