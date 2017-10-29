В Одессе в воскресенье, 29 октября, 40 человек в балаклавах попытались произвести рейдерский захват воинской части А3571. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем профиле в соцсети Facebook. "Сегодня в Одессе около 08.45 неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, осуществили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины", - сказано в тексте.

Злоумышленники частично демонтировали забор части и вывезли военное имущество "в неизвестном направлении". Личности нападавших не установлены, однако известно, что они "позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center". Документов, позволяющих этой организации совершать какие-либо действия на территории этого военного объекта, у нее нет, сообщил начальник пресс-центра командования ВВС Украины Роман Юрчило.

На месте происшествия работают военная служба правопорядка, военная прокуратура Южного региона Украины и представители воздушного командования "Юг" ВВС Украины.