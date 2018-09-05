Сату Вайнио пишет в газете Helsingin Sanomat, что в воскресенье она ходила в магазин со своими детьми: 15-летней дочерью, а также сыновьями 12 и 1,5 лет. После утомительного шоппинга семейство терпеливо стояло в длинной очереди в кассу, но сюрприз: карточкой было не расплатиться. Видимо, что-то случилось с чипом.
Пока думали, как решить ситуацию, дети начали нервничать и озорничать. И тогда по плечу многодетной матери похлопал мужчина. ”Он спросил, пользуюсь ли я интернет-банком”, — описывает женщина.
Мужчина предложил оплатить ее чек на 130 евро, а потом она ему вернет их через интернет-банк. Так и было.
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