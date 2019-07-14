Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы слова Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве. "Подобное насилие и угрозы в адрес СМИ недопустимы", - заявил он в субботу, 13 июля.
Представитель ОБСЕ расценил инцидент как "неприемлемый акт запугивания". Он призвал украинские власти провести тщательное расследование инцидента и привлечь причастных к ответственности.
Выстрел из гранатомета квалифицирован как теракт
В ночь на 13 июля неизвестные выстрелили из гранатомета в здание телеканала. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция разыскивает стрелка, чьи действия квалифицированы как теракт.
Телеканалом "112 Украина" владеет народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Тарас Козак. Он является близким другом украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Козак также владеет украинскими телеканалами ZIK и NewsOne. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обстрел канала связали с намеченным на канале премьерным показом нового документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". Он должен состояться 15 июля.
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