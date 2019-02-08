Как отметила директор БДИПЧ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, "решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в какой это разрешено законом".

Глава БДИПЧ напомнила, что наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной радой закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине.

Верховная рада Украины 7 февраля приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине. Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию. Инициатива была предложена группой депутатов Верховной рады из двух правящих фракций — "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

6 февраля в Украине начала работу миссия Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. В этой организации с озабоченностью отнеслись к новому законопроекту Верховной рады.

"Мы обеспокоены, соответствует ли законопроект обязательствам (страны в рамках) ОБСЕ по доступу международных наблюдателей", — заявил DW представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер. По его словам, ОБСЕ будет наблюдать за дальнейшим развитием событий вокруг законопроекта, запрещающего гражданам с российскими паспортами быть наблюдателями на украинских выборах. Сотрудники миссии также намерены проверить, соответствуют ли условия работы наблюдателей — как внутренних, так и внешних — обязательствам Украины в рамках ОБСЕ.

В практике ОБСЕ уже были случаи, когда государство — член организации не допускало на выборы наблюдателей из другой страны, говорит председатель брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. Так, летом 2018 Турция не впустила в страну двух наблюдателей — парламентариев из Германии и Швеции.

"Однако для Украины этот вариант — не самая удачная идея", — считает эксперт. По его мнению, у международного сообщества есть вопросы к Киеву, касающиеся состояния демократии в стране, поэтому избирательный процесс должен быть максимально прозрачным.

Директор по вопросам политики брюссельского Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланд Фройденштайн считает, что никого не должен удивлять тот факт, что государство, ставшее жертвой масштабных атак со стороны соседней страны, не допускает ее граждан к наблюдению за выборами. По его мнению, ОБСЕ должно рассмотреть аргументы украинской стороны. "Можно ожидать, что российские спецслужбы проведут беседу с каждым россиянином, который будет участвовать в этой миссии, — до и после наблюдения за выборами", — полагает Фройденштайн.

"Я не могу представить, чтобы в период вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии в 1990-х годах хорватские наблюдатели принимали участие в наблюдении за выборами в Сербии или наоборот", — говорит руководитель Центра изучения Юго-Восточной Европы в университете Граца Флориан Бибер.

Впрочем, по его словам, в то время в страны бывшей Югославии на выборы приезжало не много наблюдателей, и он не помнит, чтобы обсуждался вопрос об их гражданстве. При этом Бибер говорит, что может понять, почему Украина стремится запретить российским представителям наблюдать за выборами: у Киева возникают сомнения в их независимости, кроме того, нельзя быть уверенным, что россияне не попытаются вмешаться в избирательный процесс.

В гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов в Украине, неоднозначно относятся к попытке местных властей запретить российским наблюдателям работать на выборах. С одной стороны, есть вероятность того, что в избирательный процесс вмешаются российские структуры, говорит аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев. С другой стороны, исключая из состава международных наблюдательных миссий граждан определенных государств, Украина рискует потерять международную поддержку. "Для международных институтов, в частности ОБСЕ, это может быть вызовом, ведь тем самым возникнет прецедент, на который могут ссылаться и в других странах", — считает Клюжев.

В свою очередь, в Комитете избирателей Украины (КИУ) считают, что допуск российских наблюдателей должен быть избирательным. Глава КИУ Алексей Кошель предлагает разрешить работу в наблюдательной миссии россиянам, которые "разоблачают избирательные схемы Путина" и выступают за демократические выборы.

"Надо ставить барьеры именно пропагандистам Путина, а не тем российским общественным деятелям, которые действительно стараются не допустить фальсификаций на выборах, как в России, так и в Украине", — говорит Кошель. Таким образом, по мнению эксперта, Киев сможет предотвратить вмешательство российских спецслужб в избирательный процесс в Украине и избежать обвинений со стороны международного сообщества в непрозрачности выборов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.