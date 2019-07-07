В ОБСЕ одобрили проект резолюции об энергетической безопасности Европы

Газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" увеличивают влияние России на другие страны, заявил представитель США на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ.
© Vida Press

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал проект резолюции об энергетической безопасности региона. За проект документа в воскресенье, 7 июля проголосовали 39 членов комитета.

Среди прочего, в проекте резолюции упомянуты газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пункт о которых предложила включить делегация США. В частности, "Северный поток - 2" "увеличивает зависимость от единственного источника" энергоресурсов, подчеркнул конгрессмен Соединенных Штатов Ли Зелдин. Это может отрицательно отразиться на "друзьях из Центральной и Восточной Европы", а также "привести к росту коррупции и нестабильности в регионе", добавил он.

Статьи по теме:
Зампред Госдумы РФ обвинил ОБСЕ в поддержке неонацизма и маршей СС  (2)
В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США  (21)

"Турецкий поток" нацелен на "увеличение влияния России на другие страны", считает представитель делегации США. По словам Зелдина, демократические институты не должны "становиться заложниками" поставок энергоресурсов.

В свою очередь, турецкая делегация выступила против поправки американской стороны, расценив ее как "совершенно необоснованную и ошибочную". У европейских стран должно быть право выбирать, присоединяться ли им к "Турецкому потоку", подчеркнула турецкая сторона.

Оба газопровода планируют построить в 2019 году

Газопровод "Северный поток - 2", строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Проект "Турецкий поток" возник после того, как Еврокомиссия оспорила строительство "Южного потока" - четырех ниток газопровода из Анапы по дну Черного моря в Болгарию и далее в Австрию. Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Ожидается, что проект будет завершен до конца 2019 года.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Российские военные заявили о предотвращении "катастрофы планетарного масштаба" (1)

Похороны погибших в Баренцевом море подводников на...

В мире

На выборах в парламент Греции лидирует консервативная оппозиционная партия

Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса...

Boeing потерял первых покупателей самолетов 737 Max

"Дочка" Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - полностью...

В ОБСЕ одобрили проект резолюции об энергетической безопасности Европы

Газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"...

Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"

В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над...

Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей

Для операции по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы,...

TOP новостей

Оказавшийся в праздничной программе LRT фильм оскорбил общественность LRT ошибку признаёт (123)

В субботу, 6 июля, Литва отмечала День коронации...

У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан (44)

Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"),...

В этом году количество погибших в ДТП уменьшилось (2)

Количество погибших в дорожно-транспортных...

Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище (1)

Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько...

Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства (5)

Служба охраны государственной границы Литвы для...