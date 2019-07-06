Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал проект резолюции, осуждающей действия России в Крыму и Керченском проливе. В субботу, 6 июля, комитет проголосовал за проект документа под названием "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных Автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей".

54 члена комитета поддержали проект резолюции, 6 были против

По данным одного из членов украинской делегации в ПА ОБСЕ Рефата Чубарова, проект резолюции поддержали 54 члена комитета, 6 были против, еще 6 воздержались. Члены комитета приняли положительное решение, "несмотря на яростное сопротивление и шум россиян", написал Чубаров в Facebook.

Автором проекта резолюции стал депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов. В ней указывается, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы". Одновременно комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ осудил противозаконное присоединение полуострова к России и призвал Москву вернуть его под контроль Украины.

Милитаризация морей

Кроме того, в документе отмечается растущая милитаризация Азовского и Черного морей со стороны РФ и осуждаются действия России при задержании украинских кораблей близ Керченского пролива в конце 2018 года. Инцидент называется в документе "неспровоцированным актом вооруженной агрессии и неоправданным несоразмерным применением военной силы" со стороны РФ. Одновременно в проекте резолюции призывают освободить задержанных украинских моряков.

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией моряков военнопленными. Москва со