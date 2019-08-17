В общественных туалетах в Уэльсе установят систему "анти-секс"

Один из вариантов технического решения этой задачи — оснастить кабинки полом, чувствительным к весу, чтобы туда мог зайти только один человек.

Еще один вариант — система, реагирующая на резкие движения. При активации она будет направлять на людей струи воды, распахивать двери в кабинку и включать сирену.

Чтобы кабинки не занимали бездомные, предлагается ограничить время посещения туалета, для борьбы с курильщиками в кабинках установят спринклеры, а стены туалетов сделают вандалоустойчивыми — на них не будут удерживаться граффити.

В планировочных документах указано, что постройка шести туалетов обойдется в 170 тысяч фунтов. Муниципалитет Порткола профинансирует большую часть проекта, предоставив 135 тысяч. Остальное предоставит совет близлежащего города Бридженд.