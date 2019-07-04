В ОАЭ – трехдневный траур после смерти шейха во время секс-вечеринки в Великобритании

Архитектор по образованию Халид бин Султан аль-Касими являлся известным дизайнером и фотографом. Он владел модным брендом Qasimi Homme. Его услугами пользовались певицы Леди Гага и Шерил Коул. Как сообщает издание The Sun, сын эмира Шарджи скончался во время секс-вечеринки в пентхаусе в фешенебельном лондонском районе Найтсбридж. Участники оргии употребляли наркотики.

Халида обнаружили на полу в ванной комнате. Вокруг его тела лежали шприцы, а рука арабского аристократа была перетянута галстуком.

"Как многие молодые арабские мужчины, шейх Халид наслаждался свободами, которые он получил в Лондоне. Но это закончилось очень трагически", - пояснил источник The Sun.

Халид бин Султан аль-Касими был третьим ребенком правителя Шарджи, который вступил на престол в 1972 году. Это не первая трагедия в семье шейха, отмечает издание "Вести.ru". В 1999 году в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя эмирата шейх Мухаммед бин Султан аль-Касими. Причиной смерти молодого человека стала передозировка героина.

В среду на похороны Халида аль-Касими в ОАЭ пришли десятки тысяч человек.