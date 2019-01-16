За разрушением моста наблюдали сотни жителей города. Многие из них отпросились с работы и учебы, чтобы выбрать лучшие места для просмотра. Береговая охрана следила за тем, чтобы они не подходили к месту взрыва ближе 750 метров. Также городские власти перекрыли движение на 45 минут.
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This implosion had to be one of the coolest things that I have ever shot with a drone. Watching the footage on screen and then feeling the impact of the shockwave on my chest was surreal. Normally, drones don’t record audio, so I setup separate camera, with a big microphone pointing at the bridge which was mostly blocked by a tree. Unfortunately, people assumed that my "fancy camera" was an indication that it was the best viewing spot so they surround the camera and added their own audio sound track. . . Send this clip to anyone that you know that sat on traffic on that bridge. :-) . #bridgeimplosion #bridge #sittingintraffic #karmaisabitch #tappanzeebridge #explosion
Что еще известно:
Фрагменты моста собираются достать из воды и отправить на переработку. Западную часть сооружения не снесли — ее планируют демонтировать позже.
Почему это важно:
Tappan Zee открыли в 1955 году. Мост постепенно разрушался, и в 2017 году рядом с ним построили новый. Действующий губернатор Эндрю Куомо назвал его в честь своего умершего отца, который управлял штатом с 1983 до 1994 года.
Жители Нью-Йорка предлагают переименовать новый мост и присвоить ему историческое название Tappan Zee — в честь индейского племени таппан, которое прославилось активной торговлей с голландскими колонистами. Петицию об этом подписали более ста тысяч человек.
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