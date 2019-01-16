За разрушением моста наблюдали сотни жителей города. Многие из них отпросились с работы и учебы, чтобы выбрать лучшие места для просмотра. Береговая охрана следила за тем, чтобы они не подходили к месту взрыва ближе 750 метров. Также городские власти перекрыли движение на 45 минут.

Что еще известно:

Фрагменты моста собираются достать из воды и отправить на переработку. Западную часть сооружения не снесли — ее планируют демонтировать позже.

Почему это важно:

Tappan Zee открыли в 1955 году. Мост постепенно разрушался, и в 2017 году рядом с ним построили новый. Действующий губернатор Эндрю Куомо назвал его в честь своего умершего отца, который управлял штатом с 1983 до 1994 года.

Жители Нью-Йорка предлагают переименовать новый мост и присвоить ему историческое название Tappan Zee — в честь индейского племени таппан, которое прославилось активной торговлей с голландскими колонистами. Петицию об этом подписали более ста тысяч человек.