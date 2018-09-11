На восстановление станции Кортландт-стрит город израсходовал 181,8 миллиона долларов. Потолок станции пришлось перестраивать полностью: он был разрушен обломками башен-близнецов. Были заменены и большие участки путей по обе стороны станции.

Теперешнее ее название – ВТЦ Кортландт.

Первый поезд, прибывший на только что открытую станцию ВТЦ Кортландт, был встречен радостными возгласами.

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"Не могу поверить, – говорит Фидео Молина из Бронкса, – что спустя 17 лет здесь снова останавливаются поезда".

После ремонта на станции появилась мраморная мозаика, выполненная художницей Энн Гамильтон. Название мозаики – "Хор". В нее включены цитаты из Декларации независимости и Декларации прав человека.

"Последние три года мы очень упорно работали, чтобы воссоздать эту станцию в столь важном месте, имеющем особое значение для Нью-Йорка, – рассказывает представитель транспортной администрации Эдди Байфорд. – Потрясающая мозаика. Это – дань памяти тех, кто погиб 11 сентября".

Реновация началась поздно, поскольку город занимался реконструкцией наземной инфраструктуры, разрушенной в результате терактов.

Однако проект был завершен как раз к 17-й годовщине самого кровопролитного теракта на территории США. Когда в башни врезались два захваченных террористами самолета, когда погибло свыше 2700 человек, а общее количество пострадавших исчислялось тысячами. Отец Уолтера Матузы погиб в северной башне, когда мальчику было всего 10 лет.

"Я очень рад, что пришел сюда и смог сделать фото таблички 2Всемирный торговый центр", – говорит Уолтер Матуза.

По словам городской транспортной администрации, открытие ВТЦ Кортландт – нечто большее, чем появление новой станции метро. Это – символ решительного намерения Нью-Йорка не просто восстановить, но и улучшить, усовершенствовать район, где стояли башни-близнецы.