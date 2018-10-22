В церемонии участвовали 60 человек. Они зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, президента США Дональда Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.
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Владелица магазина заявила, что наложение проклятия было одновременно и религиозным ритуалом, и политической акцией протеста.
Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда была утверждена Сенатом 6 октября: за него проголосовали 50 сенаторов, против — 48.
Три женщины обвиняли Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Проверка ФБР подтверждений их словам не нашла. Одна из женщин лично давала показания в Сенате на слушаниях по кандидатуре Кавано.
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