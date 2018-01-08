В Нью-Йорке загорелась крыша Trump Tower, сообщает ABC News. Информации о пострадавших нет.
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По информации Daily Mail, пожар произошел около 7 утра по местному времени. По данным NDCD5, эвакуировать людей из здания не стали, информации и пострадавших пока нет.

Как указывает издание, до вступления в должность президента США Дональд Трамп жил на трех верхних этажах здания. Сейчас он переехал в Вашингтон. Как пишет NDCD5, во время пожара Трамп был в Белом доме.

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Позже Reuters со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка сообщило, что в результате пожара пострадали два человека.

Телеканал "Дождь"
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