Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Все они были доставлены в больницу.
Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.
В настоящее время полиция ведет поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили брошенное им оружие.
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