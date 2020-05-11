В Нью-Йорке у десятков детей зафиксирован опасный воспалительный синдром

Об этом он заявил в воскресенье, 10 мая, отметив, что в Нью-Йорке он обнаружен у 38 детей, еще в 9 случаях диагноз пока не подтвержден. По словам мэра, у заболевших детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, приводящая к поражению внутренних органов.

С заявлением о синдроме выступил и губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, в штате проверяется 85 случаев этого синдрома. От его последствий в штате могло умереть три ребенка, младшему из которых было пять лет.

Симптомы воспалительного синдрома схожи с болезнью Кавасаки (воспалительное поражение артерий) и инфекционно-токсическим шоком. Часть детей уже проверили на коронавирус, 47 процентов из них оказались заражены, а в организме 81 процента детей содержались антитела. О появлении синдрома у детей сообщают также из Великобритании, Франции и других стран Европы.