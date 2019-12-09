⚡️Костин снял табличку с лавки в Нью-Йорке! pic.twitter.com/yPkI3oFkc1— AlexanderThorn (@AlexanderThorn_) December 7, 2019
На табличке было написано по-английски: «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год». Цитата из Киплинга на табличке приводилась с ошибкой. В расследовании ФБК говорилось, что за установку этой таблички Наиля Аскер-заде заплатила пожертвование в адрес Центрального парка в размере от 10 до 25 тысяч долларов.
В расследовании также утверждалось, что в распоряжении телеведущей имеются самолет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта. Все это стало возможным благодаря близким отношениям Аскер-заде с президентом государственного банка ВТБ Андреем Костиным, заявлял основатель ФБК Алексей Навальный.
После этого ФБК выпустил новое расследование о другом бизнес-джете ВТБ, предположительно находящемся в пользовании супруги премьер-министра РФ Светланы Медведевой. Издание The Bell обнаружило еще один самолет структур банка, которым пользовался патриарх Кирилл. ВТБ заявлял, что самолеты, упомянутые в расследованиях ФБК, никак не связаны с банковскими структурами.
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