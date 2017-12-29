По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе.
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"Согласно имеющейся на данный момент информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека крайне тяжело пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере, последнюю четверть века".

Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома, пожарные продолжают осматривать здание.


Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.

Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 160 человек.

Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.

Причины пожара на данный момент не установлены.

Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.

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