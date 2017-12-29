"Согласно имеющейся на данный момент информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека крайне тяжело пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере, последнюю четверть века".
Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома, пожарные продолжают осматривать здание.
Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79— Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г.
Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.
Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 160 человек.
Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.
Причины пожара на данный момент не установлены.
Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.
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