"Согласно имеющейся на данный момент информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, включая годовалого ребенка, погибли. Четыре человека крайне тяжело пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере, последнюю четверть века".

Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома, пожарные продолжают осматривать здание.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79— Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г.