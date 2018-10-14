На аукционе в Нью-Йорке также продали две бутылки вина Romanée Conti за $558 тыс. и $496 тыс. Они побили рекорд по цене за одну бутылку вина любого размера, сообщается в аккаунте в Twitter аукционного дома Sotheby's.

Вино было изготовлено в Бургундии из винограда урожая 1945 года. В мае 2007 года на аукционе Christie's бутылка этого же вина ушла с молотка за более чем $110 тыс. Высокую стоимость напитка обуславливает в частности тот факт, что оно было изготовлено из винограда, который еще не был привит от филлоксеры. Вскоре почти все виноградники в Бургундии были уничтожены этим вредителем.

Всего было изготовлено не более 600 бутылок вина. Точное число бутылок, дошедших до наших дней, неизвестно.

Позже на аукционе в Нью-Йорке бутылку виски шотландского бренда The Macallan урожая 1926 года продали за ​$843,2 тыс. Отмечается, что это цена стала самой высокой в истории Sotheby's в категории спиртных напитков, а также Северной Америки. Этикетку бутылки разработал британский художник Питер Блейк, создавший обложку альбома группы The Beatles "Yellow Submarine".

В мае на аукционе в Гонконге бутылку виски The Macallan урожая 1926 года продали за $1,1 млн. Всего было выпущено 12 подобных бутылок. Виски в них разлили в 1986 году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. В августе в Шотландии выставили на продажу бутылку виски The Macallan 1926. Ее оценили в €1 млн.