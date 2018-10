На аукционе в Нью-Йорке также продали две бутылки вина Romanée Conti за $558 тыс. и $496 тыс. Они побили рекорд по цене за одну бутылку вина любого размера, сообщается в аккаунте в Twitter аукционного дома Sotheby's.

Вино было изготовлено в Бургундии из винограда урожая 1945 года. В мае 2007 года на аукционе Christie's бутылка этого же вина ушла с молотка за более чем $110 тыс. Высокую стоимость напитка обуславливает в частности тот факт, что оно было изготовлено из винограда, который еще не был привит от филлоксеры. Вскоре почти все виноградники в Бургундии были уничтожены этим вредителем.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg— Sotheby's (@Sothebys) 13 октября 2018 г.