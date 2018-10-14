На аукционе в Нью-Йорке также продали две бутылки вина Romanée Conti за $558 тыс. и $496 тыс. Они побили рекорд по цене за одну бутылку вина любого размера, сообщается в аккаунте в Twitter аукционного дома Sotheby's.
Вино было изготовлено в Бургундии из винограда урожая 1945 года. В мае 2007 года на аукционе Christie's бутылка этого же вина ушла с молотка за более чем $110 тыс. Высокую стоимость напитка обуславливает в частности тот факт, что оно было изготовлено из винограда, который еще не был привит от филлоксеры. Вскоре почти все виноградники в Бургундии были уничтожены этим вредителем.
#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg— Sotheby's (@Sothebys) 13 октября 2018 г.
Всего было изготовлено не более 600 бутылок вина. Точное число бутылок, дошедших до наших дней, неизвестно.
Позже на аукционе в Нью-Йорке бутылку виски шотландского бренда The Macallan урожая 1926 года продали за $843,2 тыс. Отмечается, что это цена стала самой высокой в истории Sotheby's в категории спиртных напитков, а также Северной Америки. Этикетку бутылки разработал британский художник Питер Блейк, создавший обложку альбома группы The Beatles "Yellow Submarine".
В мае на аукционе в Гонконге бутылку виски The Macallan урожая 1926 года продали за $1,1 млн. Всего было выпущено 12 подобных бутылок. Виски в них разлили в 1986 году после 60 лет выдержки в дубовой бочке. В августе в Шотландии выставили на продажу бутылку виски The Macallan 1926. Ее оценили в €1 млн.
СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit
Переговорщики от Лондона и Брюсселя договорились о...
В Турции грузовик с мигрантами упал с моста: 22 погибших
В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько...
В Германии легкий самолет въехал в группу людей: трое погибших
Легкомоторный самолет Cessna при взлете врезался в...
Израиль объявил о возобновлении "точечных ликвидаций" лидеров террора (4)
В воскресенье, 14 октября, состоялось заседание...
ВИДЕО: в центре Киева прошел многотысячный марш (3)
В Киеве на Европейской площади завершился марш...
TOP новостей
Опрос: запрет магазинам работать по воскресеньям поддерживает только четверть жителей Литвы (9)
Большая часть жителей страны по воскресеньям посещает...
79-летняя женщина стала заложницей электронной системы: сын обвиняет государственные учреждения (11)
Проживающая в Вильнюсе 79-летняя женщина стала...
Около 600 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву (16)
На границе Беларуси с соседними странами скопились...
Погода: середина октября порадует теплом (8)
Антициклон из Литвы убираться не спешит. Не собирается...
Женщина требует у больницы в Лаздияй 150 000 евро за стерилизацию без её ведома (51)
Женщина у больницы в Лаздияй требует в суде 150 000 евро за...