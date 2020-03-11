В США арестован гражданин России Кирилл Фирсов. Американские власти считают его причастным к хищению и продаже персональных данных. Первым об этом сообщил портал zdnet.com, разместивший копии нескольких документов по делу во вторник, 10 марта. Арест произошел 7 марта в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США называет Фирсова администратором хостинга на территории России, "на котором киберпреступники могут рекламировать и продавать свои товары", в том числе похищенные персональные данные. Из документов следует, что россиянин занимался администрированием хостинга с 2013 года. По его собственным утверждениям, на этом он заработал не менее 17 млн долларов.

ФБР в рамках расследования за 700 долларов приобрело базу из более чем 3000 взломанных аккаунтов, чтобы проверить их подлинность. Среди полученных таким образом данных были имена, даты рождения и номера карточек социального страхования жителей штата Калифорния.

Российским дипломатам известно о ситуации с Фирсовым. Они находятся на связи с правоохранительными органами США, заявили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке. По сведениям дипломатического представительства, Фирсов находится в одном из пенитенциарных учреждений Нью-Йорка.