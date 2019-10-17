Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Корреа был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Представитель прокуратуры Южного круга Манхэттена подтвердил Русской службе Би-би-си, что предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов.

Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.

При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было.

Иностранные источники денег

Следствие подозревает, что деньги, перечисленные в избирательные фонды Республиканской партии, были получены предпринимателями из иностранных источников, что является прямым нарушением законодательства США.

Одним из бизнес-партнеров выходцев из СССР был личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, получивший "за консультационные услуги" от компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, более 1 млн долларов. В числе бизнес-проектов группы - смена руководства украинской компании "Нафтогаз", а также лоббирование отставки посла США на Украине Мэри Йованович.

Американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов ставшего скандальным телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. В ходе беседы президент США настаивал на том, что власти в Киве должны начать расследование "коррупционной деятельности" на Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Кроме Фурмана и Парнаса, обвинения в незаконной лоббистской деятельности и нарушении правил финансирования избирательных кампаний были предъявлены их деловым партнерам - бизнесмену из Флориды Дэвиду Корреа и уроженцу Украины, жителю Калифорнии Андрею Кукушкину.

Согласно документам следствия, они не только участвовали в переводе пожертвований на предвыборные счета республиканцев, но и получили от неназванного бизнесмена из России 1 млн долларов в обмен на обещание добиться для него выдачи лицензии на выращивание и продажу марихуаны в штате Невада.

Все задержанные должны были предстать перед судом в Нью-Йорке уже в четверг, 17 октября, однако заседание перенесли на следующую неделю.