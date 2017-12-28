"Мы настойчиво призываем всех жителей Нью-Йорка не выходить на улицу, насколько возможно, пока на улице сохраняется холодная погода. Если можете, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи, и заведите в дом своих питомцев", — говорится в сообщении мэра.

Накануне предупреждение о холодной погоде опубликовала метеорологическая служба Нью-Йорка. По ее данным, средняя температура в городе в ближайшую неделю составит около минус 7 градусов Цельсия. Власти города предупреждают жителей о необходимости одевать несколько слоев одежды, а также рекомендуют открывать краны в домах, чтобы не промерзли водопроводные трубы, и не оставлять обогреватели включенными, уходя из помещений. В сообщении отмечается, что холодная погода может продержаться в городе в течение двух недель.

Городской департамент социальных услуг в связи с холодами издал распоряжение, согласно которому приюты в Нью-Йорке не имеют права отказывать бездомным в приеме. На западе штата Нью-Йорк и в Пенсильвании в последнюю неделю прошли сильные снегопады. Перед рождеством 24 декабря температура в Нью-Йорке опустилась до минус шести градусов, а в новогоднюю ночь ожидается похолодание до минус 13 градусов Цельсия. Обычная средняя температура в Нью-Йорке в декабре составляет примерно минус 1 градус.

Портал Accuweather отмечает, что из-за близости к морю и влажности низкие температуры в городе переносить труднее. По информации издания, самая холодная температура в новогоднюю ночь в Нью-Йорке — минус 22 градуса Цельсия — была зафиксирована в 1917 году, а самая теплая — 17 градусов тепла — в 1965 году.