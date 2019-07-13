В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения

Власти Новой Зеландии впервые после терактов в Крайстчёрче провели выкуп оружия у населения. 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тысяч евро, сообщила в субботу, 13 июля, полиция округа Кентербери. До 20 декабря 2019 года запланированы еще около 250 аналогичных мероприятий.
Правительство страны в конце июня выделило в пересчете около 121 миллиона евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Деньги предназначаются тем, кто в свое время приобрел оружие законным образом. Владельцам будут возвращено до 95 процентов закупочной цены. Для тех, кто обладает оружием на нелегальных основаниях, предусмотрена амнистия, если такие лица явятся в полицию добровольно.
Во время терактов в двух мечетях Крайстчёрча, которые произошли 15 марта 2019 года, был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.
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