В Норвежском море обнаружили утечку радиации на месте гибели советской атомной подлодки

8 июля специалисты, находящиеся на борту исследовательского судна "G.O. Sars", взяли пробы воды из вентиляционной трубы на вышедшей из строя подлодке. Предварительное исследование показало, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде.
Всего исследователи взяли три пробы воды, в двух из них превышения уровня радиации не обнаружено.
Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv— Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) July 8, 2019
Так выглядит советская атомная подводная лодка "Комсомолец" — спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море. Исследователи получили первые снимки поздно вечером в воскресенье.
Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал отметила, что это предварительные результаты, все образцы дополнительно проверят после окончания экспедиции. Она добавила, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.
Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 года после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор подлодки заглушили, при этом в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.
1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников. Тип судна в Минобороны РФ не раскрывали. По неофициальным данным, авария произошла на сверхсекретной атомной глубоководной станции "Калитка" (АС-12, неофициальное название "Лошарик").
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