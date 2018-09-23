51-летнего россиянина, имя которого не раскрываются, задержали на две недели из-за риска, что доказательства его вины могут быть уничтожены.

На этой неделе мужчина посетил в парламенте Норвегии семинар, посвященный оцифровке данных. В полиции сообщили сайту VG, что задержали россиянина из-за его подозрительного поведения на семинаре.

У гражданина России изъяли цифровое оборудование, сообщил его адвокат. Он отметил, что россиянин считает случившееся недопониманием и настаивает на судебном разбирательстве.