Полиция Норвегии задержала 21 сентября в аэропорту Осло гражданина России, которого обвиняют в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.
© AFP/Scanpix

51-летнего россиянина, имя которого не раскрываются, задержали на две недели из-за риска, что доказательства его вины могут быть уничтожены.

На этой неделе мужчина посетил в парламенте Норвегии семинар, посвященный оцифровке данных. В полиции сообщили сайту VG, что задержали россиянина из-за его подозрительного поведения на семинаре.

У гражданина России изъяли цифровое оборудование, сообщил его адвокат. Он отметил, что россиянин считает случившееся недопониманием и настаивает на судебном разбирательстве.

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