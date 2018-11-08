Отмечается, что столкновение произошло в коммуне Эйгарден. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.
На борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет.
Причины случившегося выясняются. VG со ссылкой на представителя Вооруженных сил Норвегии уточняет, что фрегат участвовал в учениях НАТО Trident Juncture (”Единый трезубец”). ”Фрегат завершил миссию и направлялся на базу Хоконсверн”, — заявил он.
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