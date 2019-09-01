Ранее сообщалось о четырех погибших, всего в вертолете находились шесть человек. Одного пассажира доставили в больницу Тромсе, еще одного объявили пропавшим без вести.
По словам операционного директора, пропавший человек был найден мертвым около 20.40 (21.40 по минскому времени) 31 августа. Также от травм, несовместимых с жизнью, скончался госпитализированный пассажир.
Таким образом, в результате крушения вертолета погибли все пассажиры и пилот. Правоохранительные органы пока не разглашают имена погибших. Тем не менее на данным момент известно, что в вертолете находились пилот из Швеции и пять пассажиров из Альты в возрасте около 20 лет.
В настоящее время полиция расследует происшествие. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и сотрудников вертолетной компании.
По данным газеты Verdens Gang, потерпевший крушение вертолет принадлежал компании Helitrans. В компании сообщили, что они временно приостановили все полеты вертолетов после крушения у Альты.
Польский президент предупредил о возвращении империализма (16)
Анджей Дуда заявил о необходимости извлечь уроки из...
Ураган "Дориан" усилился до максимальной категории (1)
Ураган «Дориан» в Мексиканском заливе усилился до...
Об отношениях с женой и политиками, счастливом и сложном моментах. Зеленский — о 100 днях у власти (1)
Зеленский и его сложные и счастливые моменты, общение с...
В Гонконге демонстранты блокируют подступы к аэропорту (2)
Движение скоростных поездов из центра Гонконга в...
В Норвегии упал вертолет, погибли шесть человек (4)
Число погибших при крушении вертолета недалеко от...
TOP новостей
Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (171)
Во время встречи с президентом Украины Владимиром...
К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (5)
Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...
Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний (2)
Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...
Скончалась известная художница Юрате Рекевичюте (8)
В воскресенье Литву облетела новость, что сердце...
Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...