"Стало теплее". Вердикт, не подлежащий обжалованию для жителей норвежского полуострова Варангер, расположенного на Крайнем Севере. Вот уже в течение нескольких лет международные научные измерения обнаруживают эту странную тенденцию: температура повышается быстрее всего там, где холоднее всего, в частности на Северном полюсе, говорится в статье.

Новейшее американское исследование климатических изменений, проведенное 13 федеральными агентствами и опубликованное в начале ноября, подтверждает рост средней температуры на планете на 1 градус Цельсия за последние 115 лет, отмечает автор. "Массовое исчезновение льда в Арктике должно продолжиться в течение XXI века, что приведет, с большой вероятностью, к формированию здесь летних сезонов без ледяного покрова в 2040-х годах", то есть через 23 года, делает вывод исследование.

"В 2000-е годы средняя температура здесь была около нуля, — описывает Халгейр Сорнес, помощник мэра Варде, сидя напротив маленького рыболовного порта, пришедшего в упадок. — В настоящее время температура стала выше. В глубине фьорда больше нет ледяной зимы, которая когда-то длилась несколько недель". Эти изменения привели к многочисленным последствиям: для местных пейзажей, для человеческой деятельности, для животных, обитающих в тундре, в воде и лесах.

"В течение нескольких лет в регионе наблюдается массовое нашествие бабочек, которые пожирают деревья и уже разрушили много квадратных километров леса, — поясняет Рольф Анкер Имс, исследователь в Арктическом университете Норвегии. — Около миллиона гектаров национального парка Варангера оказались этим затронуты. Это самый сильный эффект климатических изменений, наблюдаемый в Северной Европе".

Эти насекомые-опустошители прилетели с юга страны, побуждаемые повышением температуры. Они уничтожают и наземную растительность, которой питаются многие птицы, а также северные олени, которых много на севере Норвегии, передает Масьо.

"Полярная лисица почти исчезла на севере Норвегии, — продолжает Рольф Анкер Имс. — Это объясняется подъемом на север рыжих лисиц, которые соперничают со своими полярными собратьями. Кроме того, численность их излюбленной добычи, леммингов, тоже снизилась в Арктике из-за растущих трудностей с поиском пищи".

Любители птиц с грустью видят, как все меньше пернатых отдыхают на маленьком острове Хорнейа, у берегов Варде, во время их ежегодных перелетов. К тому же они прилетают всегда слишком рано, понемногу сокращая зимний период. Невиданные прежде виды появляются в окрестностях.

"Лесные чайки, обычно живущие на юге Финляндии, теперь поднимаются аж до норвежской тундры", — уверяет Тормод Амундсен, архитектор, поселившийся в Варде и занявшийся развитием местного орнитологического туризма.

В то время как в Арктике повышается температура океана — примерно на 1,2 градуса Цельсия с 1982 года, — рыба и планктон ищут холода на глубине. Тогда морским птицам становится труднее прокормиться, указывает автор статьи. "Имеется 55% вероятности, что обыкновенные моевки, широко распространенные в Европе, исчезнут в Норвегии через 50 лет, — утверждает Тон Кристин Рейертсен, научный сотрудник Норвежского института изучения природы и координатор программ по наблюдению за птицами на острове Хорнейа. — Изменения природных экосистем в регионе вызывают обеспокоенность, так как они происходят очень быстро. У нас мало времени, чтобы на них отреагировать".

В деревнях на севере страны, неподалеку от российской границы, тревога возрастает. "Глобальное потепление всемирное, но у нас оно еще и локальное, — предостерегает Сабрина Сторе-Ашкари, молодая студентка, возглавляющая созданную в прошлом году местную ветвь Natur Og Ungdom, одной из самых мощных экологических организаций в стране. — В наших регионах температура воды может повыситься на 10 градусов. Морские животные в ней не выживут".

Все же климатические изменения могут принести некое альтернативное решение для усиления экономического потенциала жителей Варангера: экологический туризм. Кстати, Тормод Амундсен начал разрабатывать эту жилу и предвещает бум в этом секторе в ближайшие годы. Из-за глобального потепления туристический сезон должен удлиниться. Однако местные власти также заинтересованы в совершенно противоположной деятельности: добыче нефти и газа в Арктике. Так, выбросы парниковых газов, происходящие из-за эксплуатации ископаемых энергоносителей, являются главным вкладом человечества в климатические изменения. "Последние научные прогнозы предсказывают повышение температуры в Арктике на 5-7 градусов примерно через 24 года, — сообщает Рольф Анкер Имс. — Это вызовет климатические изменения, негативные для окружающей среды и жителей, которые к этому не готовы. Тогда арктический климат к концу века станет умеренным".