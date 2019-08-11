Один человек получил ранение в субботу, 10 августа, при нападении неизвестного мужчины на мечеть недалеко от столицы Норвегии Осло. Злоумышленник, которого описывают как молодого белого мужчину, зашел в мечеть, вооруженный несколькими типами огнестрельного оружия, в том числе пистолетом.
Norvegija
© AFP / Scanpix

Неизвестный разбил стеклянную дверь и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате 75-летний член общины был ранен. Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О его мотивах пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший - гражданин Норвегии, родившийся в этой стране и живущий по соседству с мечетью.

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Массовое убийство в Крайстчёрче

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч в Новой Зеландии в то время, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире через Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. До этого он опубликовал 74-страничный "манифест" о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве

По адресу предполагаемого злоумышленника, напавшего накануне на мусульман в Осло, найдено тело молодой женщины, сообщила полиция Норвегии.

Предполагаемый злоумышленник, совершивший нападение на мечеть в пригороде Осло, подозревается в убийстве. "Молодая женщина найдена мертвой по адресу подозреваемого", - сообщил заместитель главы полиции Руне Скьёлд в воскресенье, 11 августа.

По словам Скьёлда, нападавший действовал в одиночку, он является гражданином Норвегии.

Нападение на мечеть

Днем ранее мужчина в возрасте около 20 лет, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет, ворвался в мечеть "Аль-Нур" и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 75-летний член мусульманской общины.

Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший проживает рядом с мечетью.

Deutsche Welle
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