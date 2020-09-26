В районе Мадлен французского города Эврё (96 км к западу от Парижа) застрелен представитель кавказской диаспоры. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил французский информационный интернет-портал Actu.fr.

По его данным, речь идет об 23-летнем уроженце Ингушетии, который этим летом около месяца проработал аниматором в Эврё. Между тем, как передает агентство AFP со ссылкой на прокурора города Доминика Пуэшмайля, погибшему было 27 лет.

В свою очередь сайт "Кавказ-центр" утверждает, что мужчину звали Ахмед Евлоев, он работал в одном из местных кафе и вступил в конфликт с наркоторговцами.

Вслед за ссорой завязалась драка

Actu.fr отмечает, что молодой человек вечером 25 сентября входил в бар, когда его толкнул другой мужчина. По данным издания, последовала ссора, завязалась драка, после чего из находившейся рядом машины вышел другой мужчина и выстрелил одному из дерущихся в спину.

После инцидента дядя погибшего обратился к чечено-ингушской диаспоре и призвал не предпринимать никаких силовых действий в ответ на произошедшее.

В прокуратуре сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего, начато расследование. Дело передано региональной службе судебной полиции Руана (регион Нормандия).

Конфликт в Дижоне

В июне в Дижоне (регион Бургундия - Франш-Конте) произошел конфликт между выходцами из Чечни и Северной Африки из-за того, что группа наркоторговцев избила 16-летнего чеченца. Чеченская диаспора через соцсети призвала отомстить за пострадавшего, после чего в город прибыли чеченцы, живущие во Франции, Бельгии и Германии. Столкновения продолжались на протяжении трех ночей, пострадали более десяти человек, некоторые получили серьезные травмы.