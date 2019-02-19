В ночь на среду будет главное суперлуние года: большая снежная луна

Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.
"19 февраля в 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 километр, а в 18:54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов!" — говорится в сообщении Московского планетария.
В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты — апогея.
Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.
В Нью-Йорке февральская ("снежная") суперлуна взойдет во вторник в 17:46 по местному времени, и за спутником Земли можно будет наблюдать вплоть до его захода в 7:35 утра.
Астрономы также отмечают, что в ночь до и в ночь после "официального" суперлуния, диск спутника Земли будет выглядеть гораздо больше обычного. Астрономы также говорят, что видом снежной луны можно будет насладиться и в ночь до и после "официального" суперлуния — в это время диск спутника Земли будет так же выглядеть гораздо больше обычного.
Одно из трех суперлуний 2019 года жители Северного полушария наблюдали 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, и можно было наблюдать редкое астрономическое явление — кровавую волчью суперлуну.
Еще одно суперлуние ждет жителей Земли 20 марта — тогда оно совпадет с днем весеннего равноденствия.
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