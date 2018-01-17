По информации агентства Reuters, в среду, 17 января, два террориста взорвали себя на окраине города в том месте, где расположено убежище для людей, потерявших жилища из-за действий боевиков "Боко Харам".
В конце прошлого года СМИ писали о том, что Боевики террористической группировки "Боко Харам" взяли под контроль город Магумери на северо-востоке Нигерии.
Незадолго до этого в городе Муби, также расположенном в штате Адамава, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, смешавшись перед этим с толпой верующих в мечети. В результате теракта погибли около 50 человек.
Нигерийские силовики сразу же объявили, что в преступлении угадывается почерк радикальной группировки "Боко Харам", которая регулярно устраивает взрывы с использованием смертников на северо-востоке страны.
"Боко Харам" - экстремистская группировка, регулярно осуществляющая нападения на христианские и образовательные учреждения, пропагандирует введение шариата. В 2015 году присягнула "Исламскому государству"* и стала именовать себя "Западноафриканской провинцией ИГ*".
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