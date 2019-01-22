"Хотя Совет Безопасности принял резолюцию о том, что государства должны сотрудничать в расследовании катастрофы MH17, в пределах суверенитета Российской Федерации решать, допрашивать ли своих граждан", - заявил Кнопс.
Ранее заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко заявил, что "нет никаких оснований для допроса" россиян, которых международные следственные группы считают причастными к катастрофе MH17.
Речь идет о генерал-полковнике Николае Ткачеве и высокопоставленном офицере ГРУ Олеге Иванникове.
"Да, мы слышали о фамилиях различных российских граждан, циркулирующих в СМИ и интернете, в привязке к катастрофе МН17. Также, как и слышали опровержение этой информации и самими, так сказать, "обвиняемыми", и другими журналистами. Важно одно - на сегодня не представлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В связи с этим нет никаких оснований для допроса кого-нибудь из наших граждан по этому делу", - сказал Винниченко.
Напомним, Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
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