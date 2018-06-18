В Нидерландах микроавтобус въехал в толпу на фестивале

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Лимбург на юге Нидерландов на фестивале PinkPop, спустя несколько часов после выступления известного американского R&B исполнителя Bruno Mars.

В ведомстве отметили, что автобус ехал со стороны сцены и после наезда на людей скрылся. «Автобус объявлен в розыск», — добавили сотрудники полиции. По предварительным данным, модель микроавтобуса — Fiat Doblo, он белого цвета, и в его номере содержатся цифры 257. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Один из двух выходов с концертной площадки и улица, где произошел наезд, перекрыты. Также сообщалось о том, что на место инцидента прибыли вертолет, машины скорой помощи и отряды полиции. Правоохранительные органы пока не называют случившееся терактом.

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В августе 2017 года в Барселоне микроавтобус въехал в толпу пешеходов, после чего водитель скрылся с места преступления. Жертвами наезда стали 14 человек, более 130 получили ранения разной степени тяжести. Происшествие было расценено как теракт. Подозреваемого удалось задержать.